В Пензе восемь человек задержаны по делу о мошенничестве при проведении строительных и ремонтных работ Криминал

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Пензе восьмерых человек в возрасте от 34 до 54 лет по подозрению в мошенничестве при проведении строительных и ремонтных работ, а также при обслуживании бытовой техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«По данным оперативников, организатором преступной схемы выступал 37-летний житель Пензы. Мужчина размещал объявления и с их помощью находил людей, страдающих различными зависимостями, в том числе приезжих из других регионов, у которых не было постоянного места жительства. Он предоставлял им жилье в арендованном доме под видом реабилитационного центра при условии дальнейшего участия в незаконной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленники привлекали клиентов с помощью листовок в подъездах многоквартирных домов Пензы и объявлений в интернете.

«Когда граждане звонили по указанному номеру, лидер схемы получал от них данные — адрес и причину обращения, а затем направлял на вызов своих сообщников. Перед выездом он инструктировал их, каким образом намеренно завышать стоимость услуг. Если заказчиками выступали одиноко проживающие женщины или пенсионеры, лжемастера включали в смету несуществующие работы, а сам ремонт выполняли с грубыми нарушениями качества», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что одному из клиентов обслуживание выключателя света обошлось в 13 тыс. рублей.

«В другом случае за замену электрического автомата аферисты взяли 18 тыс. рублей, при этом вместо нового устройства соучастники подключили восстановленное. Еще у одной заказчицы они потребовали 12 тыс. рублей за устранение протечки в смесителе, на деле мошенники просто перекрыли воду в стояке», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что полученные деньги фигуранты отдавали организатору преступной схемы, оставляя себе не более 10%.

«Всего в полицию обратились пятеро жителей города Пензы, пострадавших от деятельности злоумышленников. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 320 тыс. рублей», — говорится в тексте.

В сообщении указано, что следственными органами СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.