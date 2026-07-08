Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот праздник крепких семейных ценностей гармонично вошел в наш национальный календарь. Крепкая семья всегда была и остается главным оплотом в жизни каждого человека и нашего государства. Именно в семье закладываются правильные нравственные ориентиры, передаются из поколения в поколение доброта, забота о ближнем, ответственность и другие традиционные ценности. А легенда о Петре и Февронии, чья любовь прошла через все испытания, придает этому дню глубокий духовный смысл», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что в Пензенской области ценность семьи вновь становится первостепенной.

«В пензенских семьях все чаще рождаются вторые, третьи и последующие дети. Мы искренне гордимся многодетными семьями и оказываем им всестороннюю поддержку», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что с июня 2026 года в регионе начали выплачивать молодым нуждающимся семьям 1 млн. рублей при рождении второго ребенка на улучшение жилищных условий.

«Предусмотрели особые меры поддержки для студенческих семей. Строим и ремонтируем школы и детсады, учреждения культуры и спорта. Создаем необходимые условия для того, чтобы в наших городах и селах было комфортно растить детей и строить будущее», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко отметил, что особого уважения заслуживают супружеские пары, десятки лет идущие вместе по жизни, союз которых служит прекрасным примером для молодежи.

«Пусть этот праздник станет еще одним поводом проявить внимание близким, подарить им нежность и доброту, сказать долгожданные слова. Мира и добра вашим семьям!» — пожелал губернатор.