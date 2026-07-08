Сергей Васянин поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

Фото: Pgduma.ru

«Создание счастливой и крепкой семьи — это то, о чем мечтает и к чему стремится, пожалуй, каждый человек. В семье мы обретаем смысл жизни, находим поддержку, опору и понимание. Близкие мотивируют нас к успеху и новым достижениям. Семья была и остается хранительницей традиций и культурных ценностей, именно в ней закладываются основные принципы воспитания будущего поколения. И недаром говорят, что крепкая семья — основа государства», — отметил Сергей Васянин.

Он добавил, что в Пензе много образцовых семей, многодетных семей и семей, в которых воспитываются приемные дети.

«И я говорю каждой из них спасибо за мудрость и непростой родительский труд! Пусть в ваших семьях и семьях всех жителей нашего города звучит детский смех и царят мир, добро, доверие и взаимное уважение! От души желаю всем вам счастья, любви, гармонии, благополучия во всех делах! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба Пензенской городской думы.