Олег Мельниченко вручил медали «За любовь и верность» крепким супружеским парам Общество

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил медали «За любовь и верность» крепким супружеским парам в ходе мероприятия, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров» накануне Дня семьи, любви и верности.

Фото: Pnzreg.ru

«Именно семья является основой человеческого счастья. Без поддержки близких, без их веры в нас и гордости за наши достижения все это не имеет никакой ценности. Именно семья дает нам ту самую опору и уверенность, которые делают нас по-настоящему счастливыми», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Глава региона добавил, что супружеские пары, прожившие вместе более полувека, демонстрируют пример любви и верности.

«Вы достойно воспитали детей, воспитываете внуков и правнуков. Медаль «За любовь и верность» — это признание вашей семьи образцовой. Спасибо, что вы строите свои отношения на основе взаимопонимания и уважения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он также выразил признательность многодетным и приемным родителям.

«И, конечно, наши мысли и поддержка с родителями, чьи сыновья сейчас с честью защищают нашу Родину. Вы, как никто другой, знаете, что значит воспитывать детей: это великий труд, огромная ответственность, но и, безусловно, самое большое счастье. Счастье видеть, как растут достойные граждане, которыми можно гордиться», — сказал глава региона.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в 2026 году к награждению были представлены 70 супружеских пар, у 15 из них семейный стаж составляет 50-60 лет.