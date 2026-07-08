Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности.

Фото: Penza-gorod.ru

«Семья — это наша главная опора и самая надежная гавань. Именно здесь мы черпаем силы, учимся доброте и взаимопониманию, храним традиции и передаем их из поколения в поколение. Это тот самый тихий тыл, который дает нам уверенность в завтрашнем дне. Крепкая семья держится на любви и верности. На умении быть рядом не только в минуты радости, но и в трудные часы, на готовности разделить любую ношу пополам», — отметил он.

Глава города выразил особую признательность многодетным семьям, супружеским парам, которые пронесли свою любовь через многие годы, и всем, кто своим примером показывает, как важно беречь семейные узы.

«Крепкая, дружная семья — это не просто личное счастье. Это фундамент благополучия всего нашего города и всей страны. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили гармония и взаимопонимание, чтобы дети радовали достижениями, а старшее поколение было окружено искренней заботой и вниманием. Дорожите друг другом и цените время, проведенное вместе! С праздником!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.