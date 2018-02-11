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Денис Айрапетян написал слова поддержки российским конькобежцам

10:04 | 11.02.2018 | Спорт

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Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский шорт-трекист Денис Айрапетян, не допущенный к Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, поддержал конькобежцев, которые получили право участвовать в Играх.

Денис Айрапетян написал слова поддержки российским конькобежцам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня наши ребята на Олимпийских играх в Корее пробежали свои первые забеги, вы все большие молодцы. Так держать, мы за вас болеем и верим в вас», — написал он в своем аккаунте в Instagram в субботу, 10 февраля.

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В числе атлетов, которым адресованы слова, он отметил Софью Просвирнову, Семена Елистратова, Екатерину Константинову, Эмину Малагич, Павла Ситникова, Екатерину Ефременкову и Александра Шульгинова.

Олимпиаду в Пхенчхане вынуждены пропустить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян и Артем Козлов.

В субботу, 10 февраля, конькобежец Семен Елистратов принес сборной России первую медаль Игр, завоевав бронзу на дистанции 1,5 км.
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