19:05:14 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Иван Белозерцев призвал пензенских аграриев превысить показатели прошлого сезона

09:35 | 09.01.2017 | АПК

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал аграриев региона поставить на 2017 год еще более амбициозные цели, чем те, что были достигнуты по итогам прошлого сезона.

Иван Белозерцев призвал пензенских аграриев превысить показатели прошлого сезона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«То, что было в 2016 году, надо нам забыть, прекратить купаться в славе результатов сельского хозяйства», — сказал он, обращаясь к главе Минсельхоза Пензенской области Андрею Бурлакову в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в понедельник, 9 января.

По словам главы региона, уже сейчас необходимо продумать меры, которые позволят обеспечить прирост урожая.

Как пояснил Андрей Бурлаков, план мероприятий на ближайшие несколько месяцев в настоящее время находится в разработке.

«Наметили ряд встреч. [...] До конца месяца планируем сформировать структуру посевных площадей», — сказал он.

Министр добавил, что также планируется довести до сельхозтоваропроизводителей новые условия кредитования.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил создать условия для развития отстающих аграриев, в том числе с помощью поддержки института наставничества.

«Необходимо выделить в отдельную группу тех сельхозпроизводителей, которые показывают невысокий урожай, […] чтобы с ними работать», — сказал губернатор.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама