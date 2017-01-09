Иван Белозерцев призвал пензенских аграриев превысить показатели прошлого сезона АПК

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал аграриев региона поставить на 2017 год еще более амбициозные цели, чем те, что были достигнуты по итогам прошлого сезона.

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«То, что было в 2016 году, надо нам забыть, прекратить купаться в славе результатов сельского хозяйства», — сказал он, обращаясь к главе Минсельхоза Пензенской области Андрею Бурлакову в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в понедельник, 9 января.

По словам главы региона, уже сейчас необходимо продумать меры, которые позволят обеспечить прирост урожая.

Как пояснил Андрей Бурлаков, план мероприятий на ближайшие несколько месяцев в настоящее время находится в разработке.

«Наметили ряд встреч. [...] До конца месяца планируем сформировать структуру посевных площадей», — сказал он.

Министр добавил, что также планируется довести до сельхозтоваропроизводителей новые условия кредитования.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил создать условия для развития отстающих аграриев, в том числе с помощью поддержки института наставничества.

«Необходимо выделить в отдельную группу тех сельхозпроизводителей, которые показывают невысокий урожай, […] чтобы с ними работать», — сказал губернатор.