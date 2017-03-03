Достигнута договоренность о поставке техники для пензенского АПК на льготных условиях АПК

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Договоренность о льготных поставках сельхозтехники в Пензенскую область достигнута по итогам переговоров главы регионального Минсельхоза Андрея Бурлакова с представителями АО «Петербургский тракторный завод» — заместителем директора по продажам Борисом Филиным и управляющим по региональным продажам в Центральном и Приволжском федеральных округах Вадимом Колеговым, состоявшихся в минувший четверг, 2 марта.

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Планируется, что это будет сделано через систему Росагролизинга.

«На сегодняшний день в регионе активно ведется работа по вводу земель в сельхозоборот. В этом году планируется ввести 50 тыс. га неиспользуемых ранее земель. Техника «Петербургского тракторного завода» успешно зарекомендовала себя в работе пензенских аграриев», — отметил Андрей Бурлаков.

Министр предложил организовать демонстрацию работы техники в поле, чтобы аграрии смогли по достоинству оценить ее преимущества.

В свою очередь представители завода сообщили о планах открыть учебный класс на базе Пензенского государственного аграрного университета, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.