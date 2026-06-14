На мотодроме «Сухановский» прошел фестиваль «Кузнецкий рубеж» Общество

Кузнецк, 14 июня 2026. PenzaNews. VII всероссийский фестиваль активного отдыха «Кузнецкий рубеж» прошел на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке Пензенской области 13 июня.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В этом году мероприятие было посвящено 65-й годовщине первого полета человека в космос.

В числе почетных гостей участников фестиваля поприветствовал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Артем Николаев.

«Хочу пожелать всем получить много ярких эмоций, обзавестись новыми друзьями и провести время в свое удовольствие», — сказал он, обращаясь к пристуствующим.

В свою очередь врио министра культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков обратил внимание на то, что мероприятие объединило не только жителей региона, но и гостей, прибывших из других субъектов РФ.

«Я уверен, что время, проведенное здесь, надолго останется в памяти», — подчеркнул он.

Как отметил глава Кузнецка Виктор Агафонов, фестиваль традиционно проводится под эгидой объединения «Ночные волки».

«Нас на мотодроме ждут экстрим, скорость и адреналин. Пожелаю всем участникам без травмированных заездов показать свое мастерство и профессионализм», — сказал он.

После этого на площади более 60 га состоялись зрелищные соревнования по мотобиатлону в классах «Эндуро», «Мотоциклы с колясками» и «Квадроциклы». Для этого была оборудована трасса, которая включала живописные холмы, овраги, броды, трамплины и огневой рубеж.

Гости фестиваля также могли посетить выставку ретромотоциклов, детскую зону, фудкорт, услышать выступления рок-музыкантов и увидеть огненное шоу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.