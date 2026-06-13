Жительница Пензы после общения с мошенниками лично передала незнакомцу более 27 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1957 года рождения попалась на уловку мошенников и лично передала незнакомцу более 27 млн. рублей, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщина получила сообщение якобы от управляющей дома с предложением заказать новые магнитные ключи от двери подъезда, она согласилась и передала цифровой код.

«После этого женщине поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, который сообщил, что личный кабинет госуслуг гражданки взломан и данные могут находиться у мошенников. Затем пенсионерке позвонил лжесотрудник силового ведомства и пояснил, что от имени заявительницы была оформлена доверенность на стороннее лицо. Для непривлечения ее к уголовной ответственности, собеседник убедил женщину «задекларировать» все свои сбережения и передать их курьеру. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая передала неизвестному более 27 млн. рублей своих личных накоплений», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее женщина осознала обман и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.