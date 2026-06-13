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В мероприятиях по случаю Дня России в Пензе приняли участие около 83 тыс. человек — глава города

10:11 | 13.06.2026 | Общество

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Пенза, 13 июня 2026. PenzaNews. Около 83 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, прошедших в Пензе в День России. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В мероприятиях по случаю Дня России в Пензе приняли участие около 83 тыс. человек — глава города

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«В День России Пенза стала большой и дружной семьей. Около 83 тыс. человек приняли участие в мероприятиях. Спасибо жителям и гостям нашего города за активность. Огромная благодарность правоохранителям, происшествий не допустили! Управлению и учреждениям культуры — за насыщенную программу, коммунальным службам — за тяжелый труд, всем организаторам торговли — за вкусные угощения и сувениры», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в субботу, 13 июня.

По словам Олега Денисова, утренний обход показал, что пензенцы любят свой город и берегут его.

«Сейчас «Пензавтодор» наводит чистоту на основных площадках празднования. Есть вопросы к бизнесу, но к началу рабочего дня и предприниматели должны очистить урны и убрать мусор около своих объектов», — отметил он.

Глава Пензы добавил, что мероприятия, посвященные Дню России, продолжаются в городских парках.

«Если погода позволит, приходите всей семьей», — обратился Олег Денисов к жителям и гостям Пензы.


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