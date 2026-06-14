Житель Пензы стал жертвой вымогательства после звонка по объявлению об оказании интим-услуг Криминал

Пенза, 14 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1996 года рождения стал жертвой вымогательства после звонка по размещенному в интернете объявлению об оказании интим-услуг.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, позвонив по указанному номеру, мужчина не получил ответа.

«На следующий день пензенцу поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший представился сотрудником некого салона и заявил, что звонок молодого человека якобы заблокировал онлайн-кассу, что привело к значительным финансовым потерям для заведения. Далее последовала прямая угроза, заключавшаяся в том, что злоумышленник, ссылаясь на возможность физической расправы как в отношении самого заявителя, так и его близких, потребовал выплатить неустойку в размере 200 тыс. рублей. Для облегчения процесса, мошенник предложил переводить деньги частями», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, испугавшись угроз, житель Пензы через банковское приложение перевел имевшиеся у него деньги — 180 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — отмечается в тексте.