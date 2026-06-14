Продолжается ремонт автодороги «Пенза — Кондоль» Общество

Пенза, 14 июня 2026. PenzaNews. Ремонт автодороги «Пенза — Кондоль» продолжается в Пензенском районе Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Продолжаем восстанавливать автодорогу в направлении «Пенза — Кондоль», на которой в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали мост через реку Ардым. В этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт трех участков общей протяженностью почти 10 км, проходящих через села Лебедевка и Ленино», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в воскресенье, 14 июня.

Он пояснил, что в настоящее время дорожники работают с грунтом, чтобы предотвратить его деформацию в случае промерзания, и выполняют укладку выравнивающего слоя асфальта.

«Всего в текущем году по нацпроекту планируем обновить порядка 230 км автодорог регионального значения. Еще 90 км отремонтируем на средства дорожного фонда Пензенской области. Треть от общего плана уже выполнена», — отметил Олег Мельниченко.