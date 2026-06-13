В Пензе мужчина, укравший два букета стоимостью более 9 тыс. рублей, выбросил их вскоре после совершения преступления Криминал

Пенза, 13 июня 2026. PenzaNews. Мужчина, подозреваемый в краже двух букетов на сумму более 9 тыс. рублей из сетевого магазина в Пензе, признался полицейским, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел денег на покупку, положил похищенные белые и красные розы в салон автомобиля, а когда они вскоре завяли, выбросил их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в совершении преступления подозревается житель Пензенского района 1982 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.