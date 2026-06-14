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Пенсионерка из Пензы перевела мошенникам более 700 тыс. рублей

09:07 | 14.06.2026 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1949 года рождения после общения с телефонными мошенниками перевела на «безопасный счет» более 700 тыс. рублей.

Пенсионерка из Пензы перевела мошенникам более 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выманил код из SMS под предлогом прикрепления к поликлинике.

«После этого женщине поступил еще один звонок от якобы сотрудника силового ведомства, который рассказал, что от имени гражданки осуществляются незаконные банковские переводы в поддержку экстремистских организаций. Чтобы «предотвратить» данные действия, женщина, следуя инструкциям звонившего, в отделении банка сняла свои сбережения в сумме более 700 тыс. рублей и перевела их на так называемый «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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