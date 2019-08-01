В Пензенской области более 64% поголовья КРС приходится на хозяйства населения и фермеров АПК

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Более 64% поголовья крупного рогатого скота (КРС) приходится в Пензенской области на хозяйства населения и фермеров по состоянию на начало июля 2019 года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона за I полугодие.

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Согласно представленным данным, годом ранее этот показатель составлял около 63%.

Кроме того, к началу июля 2019 года на хозяйства населения и фермеров приходилось почти 24% поголовья свиней, а также около 95% — овец и коз. Год назад показатели составляли 34% и 95% соответственно.

По официальной информации, поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на начало июля составляло около 162 тыс., это около 98% к уровню 2018-го; свиней — 273 тыс. (136%), овец и коз — 105,5 тыс. (96%). Кроме того, в сельхозорганизациях содержалось более 11 млн. голов птицы (111,5%).

По состоянию на 1 июля 2019 года поголовье КРС в крупных, средних и малых сельхозорганизациях без учета подсобных хозяйств и СПК по сравнению с прошлогодним уровнем уменьшилось на 3,1 тыс. голов (на 5,3%), свиней — возросло на 76 тыс. голов (на 57,6%); овец — на 0,4 тыс. (на 6,9%), птицы — на 1,2 млн. (на 11,5%).

За год поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в хозяйствах 19 районов, в том числе коров — в 10 районах, свиней — в четырех, овец — в пяти.