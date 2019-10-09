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Губернатор возглавил пензенскую делегацию на форуме «Золотая осень» в Москве

11:30 | 09.10.2019 | АПК

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Москва, 9 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил делегацию региона на XXI российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая начала свою работу на ВДНХ в Москве в среду, 9 октября.

Губернатор возглавил пензенскую делегацию на форуме «Золотая осень» в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, свою продукцию в столицу привезли 67 пензенских предприятий, среди которых как крупные производители — «Дамате», «Черкизово», «Русмолко», «Грибная компания», «Кувака» и другие, так и небольшие подсобные хозяйства.

На стенде Пензенской области, площадь которого составляет 110 кв. метров, представлены овощи, фрукты, колбасные и хлебобулочные изделия, молочная продукция, рыба, консервы, соленья, грибы, мед, ягоды, кленовый сироп, лимонад, соки, сыры и кондитерские товары.

Формат мероприятия предусматривает дегустации.

Выставка будет работать четыре дня — по 12 октября.

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