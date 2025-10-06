Более 300 га земель сельхозназначения в Пензенском районе благодаря вмешательству прокуратуры возвращено в муниципальную собственность АПК

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Более 300 га земель сельскохозяйственного назначения на территории Пензенского района Пензенской области возвращено в муниципальную собственность благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Установлено, что администрация Пензенского района заключила с ООО «Константа» договор аренды четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 300 га и кадастровой стоимостью более 16 млн. рублей. Земли были предоставлены компании без торгов как добросовестному сельхозпроизводителю, однако фактически по прямому назначению арендатором не использовались. Получив сельхозугодья, часть из них компания передала в субаренду иным лицам», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

«Заявленные прокурором требования удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного органа пресечена попытка коммерческой организации приобрести право собственности на незаконно полученные в аренду земли, они возвращены в муниципальную собственность», — указано в тексте.