Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох

12:48 | 24.12.2025 | Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем гараже порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ОМВД России по Башмаковскому району поступила информация о том, что местный житель 1964 года рождения незаконно хранит в своем гараже взрывчатые вещества. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с порохом. Изъятое было направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленный на исследование порох является промышленно изготовленным взрывчатым веществом метательного типа массой более 150 грамм», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что изъятый порох приобрел в Казахстане и хранил его в своем гараже для личного пользования», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.


