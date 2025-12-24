В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» возбуждено в Пензе по материалам прокурорской проверки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку по информации органа местного самоуправления о нарушении законодательства в сфере охраны окружающей среды. Установлено, что в управление ЖКХ города Пензы в июле 2025 года поступило обращение индивидуального предпринимателя о согласовании проведения работ по опиловке (кронированию) деревьев в связи с перекрытием рекламных конструкций в районе дома №89 по проспекту Победы в Пензе. По результатам обследования зеленых насаждений на предмет аварийного состояния орган местного самоуправления проинформировал заявителя о возможности сноса своими силами одного сухого дерева — двуствольного ясеня. Однако по результатам выездного осмотра в сентябре текущего года установлено, что на указанном участке перед рекламным щитом вырублено 3 дерева и поросли вяза и ясеня диаметром стволов 1-2 см в количестве 50 штук», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

«Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района», — сказано в тексте.