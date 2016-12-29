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Под Кузнецком полиция вычислила вора, укравшего в разных местах ноутбук и сумку к нему

09:20 | 29.12.2016 | Криминал

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Кузнецк, 29 декабря 2016. PenzaNews. Полицейские Кузнецкого района Пензенской области установили причастность 24-летнего местного жителя к серии краж.

Под Кузнецком полиция вычислила вора, укравшего в разных местах ноутбук и сумку к нему

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, в селе Пионер злоумышленник, повредив запорное устройство, проник в квартиру, откуда похитил сумку для ноутбука и зарядное устройство.

«Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи опросили молодого человека, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенное было изъято. Кроме этого, полицейские установили причастность данного гражданина к совершению еще одной кражи. В ночное время злоумышленник повредил запорное устройство и проник в баню. Молодой человек похитил оттуда ноутбук», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что подозреваемый дал признательные показания.

«По данным фактам проводятся проверки», — отметили в пресс-службе.
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