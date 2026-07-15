В Пензенской области перед началом уборочной кампании сформирован достаточный запас ГСМ АПК

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Достаточный запас горюче-смазочных материалов сформирован в Пензенской области перед началом уборочной кампании. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел первое заседание областного штаба по организации уборочной кампании, которая должна начаться в ближайшие 7-10 дней. Нашим аграриям предстоит убрать урожай с площади более 782 тыс. га. На первый месяц для бесперебойной работы сельхозтехники товаропроизводителям нужно 12,4 тыс. тонн дизтоплива и 700 тонн автобензина. На сегодняшний день запас ГСМ достаточный — более 8 тыс. тонн дизтоплива и 300 тонн автобензина. Идем по графику», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 14 июля.

Он добавил, что министерство сельского хозяйства Пензенской области продолжает вести мониторинг цен на топливо.

«Напомнил, чтобы в случае выявления нарушений информацию оперативно направляли в УФАС», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что на заседании был рассмотрен ряд локальных вопросов с главами муниципальных образований.

«Также напомнил всем руководителям районов области, чтобы при возникновении непредвиденных ситуаций незамедлительно ставили в известность лично профильного министра или председателя правительства Пензенской области Николая Симонова. Уборочная кампания — наша общая задача, важно решать ее сообща и максимально слаженно», — написал он.