09:56:48 Среда, 15 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области перед началом уборочной кампании сформирован достаточный запас ГСМ

09:06 | 15.07.2026 | АПК

Печать

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Достаточный запас горюче-смазочных материалов сформирован в Пензенской области перед началом уборочной кампании. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области перед началом уборочной кампании сформирован достаточный запас ГСМ

Фото: Pnzreg.ru

«Провел первое заседание областного штаба по организации уборочной кампании, которая должна начаться в ближайшие 7-10 дней. Нашим аграриям предстоит убрать урожай с площади более 782 тыс. га. На первый месяц для бесперебойной работы сельхозтехники товаропроизводителям нужно 12,4 тыс. тонн дизтоплива и 700 тонн автобензина. На сегодняшний день запас ГСМ достаточный — более 8 тыс. тонн дизтоплива и 300 тонн автобензина. Идем по графику», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 14 июля.

Он добавил, что министерство сельского хозяйства Пензенской области продолжает вести мониторинг цен на топливо.

«Напомнил, чтобы в случае выявления нарушений информацию оперативно направляли в УФАС», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что на заседании был рассмотрен ряд локальных вопросов с главами муниципальных образований.

«Также напомнил всем руководителям районов области, чтобы при возникновении непредвиденных ситуаций незамедлительно ставили в известность лично профильного министра или председателя правительства Пензенской области Николая Симонова. Уборочная кампания — наша общая задача, важно решать ее сообща и максимально слаженно», — написал он.


Читайте также
Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама