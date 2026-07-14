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В Пензенской области подвели предварительные итоги лесокультурного сезона

18:03 | 14.07.2026 | Общество

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Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Предварительные итоги лесокультурного сезона подведены в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося во вторник, 14 июля.

В Пензенской области подвели предварительные итоги лесокультурного сезона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, в 2026 году лесовосстановление запланировано на общей площади 1 тыс. 40 га, включая посадку и посев лесных культур на 486 га и естественное лесовосстановление на 554 га.

На данный момент посадка лесных культур выполнена на площади 432 гектара.

Осенью — в сентябре-октябре — планируется продолжить работу по посадке лесных культур.

Кроме того, до конца года будет проведен уход за лесосеменными плантациями дуба черешчатого на общей площади 75 га.

Помимо этого, в лесных питомниках Пензенской области произведен посев семян сосны обыкновенной на общей площади 1,4 га для дальнейшего выращивания стандартного посадочного материала и высадки на лесокультурных площадях.


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