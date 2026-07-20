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В Кузнецке пенсионерка передала незнакомке более 5 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет»

08:49 | 20.07.2026 | Криминал

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Кузнецк, 20 июля 2026. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1956 года рождения лишилась более 5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

В Кузнецке пенсионерка передала незнакомке более 5 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, пенсионерка получила в мессенджере сообщение от службы доставки о якобы поступившей на ее имя посылке, для получения которой следовало перейти по указанной ссылке, что она и сделала.

«После этого женщине поступил телефонный звонок от незнакомца, представившегося специалистом Росфинмониторинга. Он заявил, что персональные данные гражданки попали в руки мошенников. Под предлогом предотвращения незаконных операций мошенник убедил ее передать все имеющиеся у нее сбережения курьеру, который зачислит их на так называемый «безопасный счет». Следуя инструкциям собеседника, пенсионерка отправилась в банк, где обналичила более 5 млн. рублей. Затем она передала деньги в пакете неизвестной женщине», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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