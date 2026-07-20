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Олег Мельниченко осмотрел новые производственные линии кооператива «Лис» в Неверкинском районе

09:28 | 20.07.2026 | Экономика

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Неверкино, 20 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Неверкинский район осмотрел новые производственные линии сельскохозяйственного обслуживающего снабженческо-сбытового перерабатывающего потребительского кооператива «Лис».

Олег Мельниченко осмотрел новые производственные линии кооператива «Лис» в Неверкинском районе

Фото: Pnzreg.ru

Изначально кооператив, созданный в 2022 году, специализировался на заготовке кормов и обработке земли.

Затем было налажено производство безалкогольных напитков, реализация которых осуществляется в том числе за пределами Пензенской области — в других регионах России, а также в Узбекистане, Казахстане, Армении, Грузии и Азербайджане.

В 2024 году было принято решение дополнительно заняться переработкой овощей и выпуском соков. На эти цели в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» кооперативу был предоставлен грант в размере 27,2 млн. рублей.

«Планируем переработку сельхозпродукции и розлив сока: морковь, тыква, яблоки. Цех готов, линии подготовки овощей и розлива смонтированы, ждем урожая. Производственные мощности — до 40 тонн продукции за смену. В следующем году дополнительно увеличим посевные мощности под морковь и тыкву», — проинформировал губернатора председатель кооператива «Лис» Раиль Тимергазин.

Комментируя увиденное, Олег Мельниченко отметил, что проделана большая работа.

Фото: Pnzreg.ru

«Когда в прошлый раз приезжал к вам, здесь пустырь был, а теперь открывается новое производство. Вы развиваетесь, молодцы! Уверен, что натуральная продукция, вкусная и полезная, найдет своего потребителя», — подчеркнул он.

Губернатор вручил региональные награды отличившимся сотрудникам кооператива.

«Хочу поблагодарить всех за ваш вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Труд на селе всегда был нелегким, но очень нужным, а вы еще и переработчики. Именно отрасль переработки создает добавленную стоимость продукта, а значит — открывает перспективы для дальнейшего развития», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


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