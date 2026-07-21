Житель Пензы перечислил мошеннику около 1,2 млн. рублей при попытке устроиться на работу Криминал

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. 35-летний житель Пензы лишился около 1,2 млн. рублей при попытке устроиться на работу, предполагающую оформление документов на автомобили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Гражданин рассказал, что на одной из торговых интернет-площадок обнаружил объявление об оказании брокерских услуг для таможенного оформления автомобилей из-за границы. Мужчина заинтересовался подработкой и связался с менеджером. Они договорились, что в обязанности заявителя будет входить оформление документов на автомобили. После этого потерпевшему в мессенджере поступило сообщение с реквизитами банковской карты для внесения денежных средств, чтобы начать работу. [...] С помощью мобильного приложения банка гражданин перечислил на счет неизвестного лица необходимую сумму», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».