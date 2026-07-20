Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования воспитанника частного детсада в Пензе Происшествия

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 2-летнего воспитанника частного детского сада в Пензе.

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«В социальной сети сообщается о травмировании 2-летнего воспитанника частного детского сада в городе Пензе. В июле текущего года мальчик во время прогулки на территории учреждения получил травму. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Николаевичу Свечникову доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.