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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования воспитанника частного детсада в Пензе

09:37 | 20.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 2-летнего воспитанника частного детского сада в Пензе.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования воспитанника частного детсада в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети сообщается о травмировании 2-летнего воспитанника частного детского сада в городе Пензе. В июле текущего года мальчик во время прогулки на территории учреждения получил травму. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Николаевичу Свечникову доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


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