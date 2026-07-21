Сергей Васянин провел первый прием граждан в должности председателя пензенской гордумы Общество

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. Сергей Васянин провел первый прием граждан в качестве председателя Пензенской городской думы в региональном отделении партии «Единая Россия» в минувший понедельник, 20 июля.

Фото: Pgduma.ru

Его итоги он прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первой обратившейся стала жительница дома №3 по улице Карпинского. Она наглядно показала, как двор после каждого дождя превращается в озеро: вода стоит неделями, бьет под фундамент дома. Коммунальные неурядицы здесь угрожают уже самому зданию. Ситуацию беру на личный контроль. Сухие обещания тут не помогут, поэтому договариваюсь о выездной встрече прямо на месте с представителями УЖКХ и управляющей компанией — будем решать вопрос совместно. Придомовую территорию нужно спасать системно, поэтому предложил включить ее в региональную программу благоустройства «Мой двор» на будущий год», — написал Сергей Васянин.

Спикер гордумы добавил, что следующее обращение поступило от жителя улицы Арбековской.

«Он посетовал, что отрезок дороги между домами №86 и №78А в межсезонье или хороший дождь становится непроходимым и почти непроезжим, и попросил решить вопрос с благоустройством указанной территории. В качестве временной меры предложил засыпать эту грязь асфальтовой крошкой, это снимет остроту вопроса. Понимаю, что щебенка не панацея. Вопрос капитального ремонта с контроля не снимаю. Начинаем детально прорабатывать поэтапное включение всей улицы Арбековской в муниципальные дорожные программы. Людям нужен нормальный твердый проезд круглый год», — отметил он.

Сергей Васянин заверил, что по каждому поступившему обращению будет дан конкретный ответ и предложен механизм решения проблемы.

«Все эти вопросы у меня на личном контроле», — подчеркнул председатель Пензенской городской думы.