16:19:48 Вторник, 21 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Васянин провел первый прием граждан в должности председателя пензенской гордумы

09:13 | 21.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. Сергей Васянин провел первый прием граждан в качестве председателя Пензенской городской думы в региональном отделении партии «Единая Россия» в минувший понедельник, 20 июля.

Сергей Васянин провел первый прием граждан в должности председателя пензенской гордумы

Фото: Pgduma.ru

Его итоги он прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первой обратившейся стала жительница дома №3 по улице Карпинского. Она наглядно показала, как двор после каждого дождя превращается в озеро: вода стоит неделями, бьет под фундамент дома. Коммунальные неурядицы здесь угрожают уже самому зданию. Ситуацию беру на личный контроль. Сухие обещания тут не помогут, поэтому договариваюсь о выездной встрече прямо на месте с представителями УЖКХ и управляющей компанией — будем решать вопрос совместно. Придомовую территорию нужно спасать системно, поэтому предложил включить ее в региональную программу благоустройства «Мой двор» на будущий год», — написал Сергей Васянин.

Спикер гордумы добавил, что следующее обращение поступило от жителя улицы Арбековской.

«Он посетовал, что отрезок дороги между домами №86 и №78А в межсезонье или хороший дождь становится непроходимым и почти непроезжим, и попросил решить вопрос с благоустройством указанной территории. В качестве временной меры предложил засыпать эту грязь асфальтовой крошкой, это снимет остроту вопроса. Понимаю, что щебенка не панацея. Вопрос капитального ремонта с контроля не снимаю. Начинаем детально прорабатывать поэтапное включение всей улицы Арбековской в муниципальные дорожные программы. Людям нужен нормальный твердый проезд круглый год», — отметил он.

Сергей Васянин заверил, что по каждому поступившему обращению будет дан конкретный ответ и предложен механизм решения проблемы.

«Все эти вопросы у меня на личном контроле», — подчеркнул председатель Пензенской городской думы.


Читайте также
В Земетчинском районе водитель грузовика сбил пешехода В правительстве Пензенской области обсудили промежуточные итоги благоустройства общественных территорий
Жительница Лунинского района получила реальный срок за неуплату алиментов на содержание 17-летней дочери Новым главврачом пензенской областной детской больницы стал Марат Лебедев
Геннадий Хватов назначен полномочным представителем губернатора Пензенской области В Бессоновском районе утонул мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама