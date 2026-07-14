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Жительница Лунинского района получила реальный срок за неуплату алиментов на содержание 17-летней дочери

15:18 | 14.07.2026 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено 37-летней жительнице Лунинского района, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Жительница Лунинского района получила реальный срок за неуплату алиментов на содержание 17-летней дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что женщина, лишенная в установленном законом порядке родительских прав в отношении 17-летней дочери, без уважительных причин вопреки судебному решению не исполняла обязанности по уплате алиментов на содержание ребенка. Имея реальную возможность устроиться на работу и выплачивать денежные средства, она умышленно не исполняла соответствующее судебное решение. Ранее женщина привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не приняла», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что общая задолженность по алиментным платежам превысила 204 тыс. рублей.

«Ребенок с 2022 года проживает с опекуном», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.


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