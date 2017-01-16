Разногласия во взглядах на воспитание молодежи привели к убийству в Пензенской области Криминал

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Ссора, произошедшая между двумя пенсионерами в Нижнем Ломове Пензенской области из-за различий в подходах к воспитанию молодежи, по предварительным сведениям, стала причиной убийства одного из них. Об ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«По данным следствия, днем в воскресенье, 15 января, 67-летний подозреваемый находился в своей квартире в Нижнем Ломове, где распивал спиртные напитки с 74-летним приятелем. Между мужчинами произошла ссора из-за разногласий по воспитанию внуков. В ходе конфликта хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову потерпевшего. От полученных травм пенсионер скончался на месте», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — пояснила Людмила Фомина.