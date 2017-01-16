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Разногласия во взглядах на воспитание молодежи привели к убийству в Пензенской области

12:57 | 16.01.2017 | Криминал

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Ссора, произошедшая между двумя пенсионерами в Нижнем Ломове Пензенской области из-за различий в подходах к воспитанию молодежи, по предварительным сведениям, стала причиной убийства одного из них. Об ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Разногласия во взглядах на воспитание молодежи привели к убийству в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем в воскресенье, 15 января, 67-летний подозреваемый находился в своей квартире в Нижнем Ломове, где распивал спиртные напитки с 74-летним приятелем. Между мужчинами произошла ссора из-за разногласий по воспитанию внуков. В ходе конфликта хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову потерпевшего. От полученных травм пенсионер скончался на месте», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — пояснила Людмила Фомина.
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