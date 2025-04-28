Делегация Пензенской области находится с рабочим визитом в Узбекистане Экономика

Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Фото: T.me/omelnichenko

«Работу в Ташкенте начал со встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Олегом Сергеевичем Мальгиновым. Поблагодарил его за помощь в организации здесь представительства Пензенской области. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества с регионами Узбекистана», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 27 апреля.

Он подчеркнул, что потенциал пензенских предприятий растет.

«Наши товаропроизводители представят его на V международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Мы готовы значительно нарастить объемы экспорта — в соответствии с задачами, поставленными президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил губернатор.

«За время визита планируем встретиться с членами правительства Республики Узбекистан, руководителями Ташкентской и Андижанской областей. Посетим Бухарскую и Самаркандскую области, чтобы на месте провести переговоры. Мы стремимся к увеличению внешнеторгового оборота и расширению экспорта. Убежден, что совместными усилиями сможем достичь всего задуманного», — добавил Олег Мельниченко.