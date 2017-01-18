Житель Пензенской области приговорен к 7,5 годам колонии за убийство брата на скотобойне Криминал

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. 39-летний житель Малосердобинского района Пензенской области приговор к 7,5 годам лишения свободы за убийство брата в помещении для забоя скота на территории личного подсобного хозяйства в селе Саполга.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2016 года в ходе распития спиртного между братьями, работавшими в подсобном хозяйстве, произошел конфликт. Во время него осужденный нанес один удар ножом младшему брату в область груди, от которого тот скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что причиной смерти потерпевшего явилась массивная кровопотеря в результате колото-резаного ранения груди с повреждением легкого.

«Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.