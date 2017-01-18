11:06:54 Среда, 18 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Житель Пензенской области приговорен к 7,5 годам колонии за убийство брата на скотобойне

10:50 | 18.01.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. 39-летний житель Малосердобинского района Пензенской области приговор к 7,5 годам лишения свободы за убийство брата в помещении для забоя скота на территории личного подсобного хозяйства в селе Саполга.

Житель Пензенской области приговорен к 7,5 годам колонии за убийство брата на скотобойне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 12 сентября 2016 года в ходе распития спиртного между братьями, работавшими в подсобном хозяйстве, произошел конфликт. Во время него осужденный нанес один удар ножом младшему брату в область груди, от которого тот скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что причиной смерти потерпевшего явилась массивная кровопотеря в результате колото-резаного ранения груди с повреждением легкого.

«Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области увеличено число квот на лечение онкобольных Пропавший почти год назад Юрий Барабанщиков из Наровчата пока не найден — МВД
Житель Ставрополья задержан в Пензе за попытку сбыта героина Двое молодых людей подозреваются в краже телефона из салона связи в Пензе
Людмила Кузнецова откроет выставку своих картин в пензенском Заксобрании В Пензе сотрудники бюджетных учреждений станут участниками фестиваля ГТО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама