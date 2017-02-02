Житель Кижеватово попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с собутыльником Криминал

Кижеватово, 2 февраля 2017. PenzaNews. Житель села Кижеватово Пензенской области госпитализирован с проникающими ранениями в области шеи и живота после конфликта с собутыльником.

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«Полицейские установили причастность к совершению преступления 56-летнего гражданина. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что между ним и потерпевшим произошел конфликт после совместного распития спиртного», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу», — добавили в полиции.