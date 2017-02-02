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Житель Кижеватово попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с собутыльником

10:09 | 02.02.2017 | Криминал

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Кижеватово, 2 февраля 2017. PenzaNews. Житель села Кижеватово Пензенской области госпитализирован с проникающими ранениями в области шеи и живота после конфликта с собутыльником.

Житель Кижеватово попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с собутыльником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полицейские установили причастность к совершению преступления 56-летнего гражданина. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что между ним и потерпевшим произошел конфликт после совместного распития спиртного», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу», — добавили в полиции.
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