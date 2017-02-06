Мошенник с помощью SMS выманил у жительницы Пензенской области более 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Злоумышленник обманом выманил у 54-летней жительницы Пензенской области крупную сумму, убедив женщину, что ошибочно перевел ей деньги.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, незнакомец связался с потерпевшей по телефону после того, как она разместила объявление о продаже дома на сайте Avito.ru.

«Он сказал, что желает приобрести жилье, после чего попросил назвать данные банковской карты для перечисления предоплаты. Вскоре после этого на телефон женщины поступило сообщение о перечислении на ее счет 110 тыс. рублей. Затем незнакомец перезвонил и заявил, что ошибочно перевел деньги. Мужчина попросил вернуть их на карту, номер которой он указал», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что, выполнив инструкции злоумышленника, женщина обнаружила списание со счета 110 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.