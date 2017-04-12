Составлены фотороботы мошенников, разыгравших в Пензе спектакль о готовящемся дефолте Криминал

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции составили фотороботы троих мошенников, которые убедили 70-летнюю пенсионерку на проспекте Строителей в Пензе в неизбежности дефолта и похитили у нее 125 тыс. рублей.

Фото: 58.мвд.рф

«Неподалеку от крупного торгового центра пожилую женщину остановил незнакомый молодой человек. Он представился работником банка и сказал, что его организация проводит распродажу по низким социальным ценам, а также рекомендовал обратиться за подробной информацией к своей напарнице, которая находилась поблизости. Незнакомая женщина ввела пенсионерку в заблуждение, сказав ей «по секрету», что вскоре якобы произойдет дефолт. Затем неизвестная спросила, есть ли у собеседницы деньги. Пожилая женщина ответила утвердительно», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого злоумышленница убедила пенсионерку в возможности получения компенсации, однако для этого требовалось принести все сбережения.

«Под предлогом сохранения тайны пожилой женщине предложили, чтобы до дома ее проводил молодой человек — тот самый, который остановил ее возле торгового центра. В сопровождении незнакомца потерпевшая проследовала домой, где взяла сбережения, а затем направилась в офис банка, где сняла деньги со счета. После этого она вернулась к торговому центру. В тот момент, когда пожилая женщина подошла к незнакомке, к ним присоединилась еще одна неизвестная гражданка. Она сказала, что только что получила компенсацию, и показала деньги. У потерпевшей создалось впечатление, что она видит крупную сумму», — пояснили в полиции.

В пресс-службе отметили, что незнакомка, выдавшая себя за работницу банка, предложила сразу отдать деньги, а компенсацию получить в инкассаторской машине, якобы припаркованной возле соседнего здания.

«Пенсионерка передала неизвестной деньги — 125 тыс. рублей — и в сопровождении все того же молодого человека отправилась якобы к автомобилю инкассаторов. На середине пути незнакомец сделал вид, что забыл взять талончик для получения компенсации, попросил пожилую женщину подождать его, после чего скрылся», — добавили в УМВД, уточнив, что спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению личностей подозреваемых и их задержанию.