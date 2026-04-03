В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи женщин и одного мужчины в возрасте от 25 до 63 лет, которым в зависимости от роли и степени участия вменяется совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией».

«По версии следствия, 47-летняя жительница Пензы со своим братом и его женой объединились в организованную группу и на территории областного центра под видом деятельности массажных салонов организовали оказание женщинами услуг интимного характера. В период с января 2024 года по июль 2025 года они вовлекли в занятие проституцией не менее девяти жительниц Пензенской области, в том числе нескольких несовершеннолетних. Согласно отведенным ролям, обвиняемые занимались непосредственной организацией незаконной деятельности, еще четверо жительниц региона выполняли в салонах функции администраторов, размещали рекламу в сети интернет, подыскивали и уговаривали девушек оказывать сексуальные услуги за вознаграждение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что обвиняемые частично признали вину в совершении преступлений.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.