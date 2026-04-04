В Пензе прошла встреча летчиков-космонавтов Александра Самокутяева и Андрея Борисенко с молодежью

Пенза, 4 апреля 2026. PenzaNews. Встреча летчиков-космонавтов, героев России Александра Самокутяева и Андрея Борисенко с молодежью прошла в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в преддверии Недели космоса, которая начиная с 2026 года будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля в соответствии с указом президента РФ.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Мероприятие было посвящено 15-летней годовщине с момента запуска с космодрома Байконур пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-21», получившего собственное имя «Гагарин».

Его старт состоялся 5 апреля 2011 года. Александр Самокутяев и Андрей Борисенко входили в основной экипаж в качестве командира и бортинженера соответственно. Командир корабля «Союз ТМА-21» Александр Самокутяев выбрал позывной «Тарханы» в честь государственного лермонтовского музея-заповедника, расположенного на его малой родине — в Пензенской области.

Перед началом встречи состоялась презентация фотовыставки «Космическая панорама», которую открыл космонавт-испытатель Иван Вагнер.

«Фотография — это не просто хобби. Хочется показать всем, как выглядит Земля из космоса, чтобы люди увидели эту красоту», — отметил он.

В ходе основной части мероприятия космонавты поделились с молодежью воспоминаниями о полетах в космос.

«Полет в космос — это профессиональная вершина каждого космонавта. Ради этого мы много работаем, готовимся», — сказал Андрей Борисенко.

Он обратил внимание на то, что с каждым годом растет количество молодых людей, мечтающих стать космонавтами.

В продолжение мероприятия космонавты ответили на вопросы пензенцев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.