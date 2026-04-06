В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пачелмского района Пензенской области 1972 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОМВД России по Пачелмскому району поступил звонок от местной жительницы 1986 года рождения. Женщина пояснила, что сожитель душил ее, угрожая убийством. Сотрудники полиции выдвинулись на место происшествия и задержали мужчину. [...] Подозреваемый пояснил, что совместно с сожительницей распивал дома алкогольные напитки. В ходе застолья между ними завязался неприятный разговор. Женщина начала высказывать претензии [...] по поводу его нежелания работать. В ходе ссоры, разозлившись, злоумышленник схватил возлюбленную за шею и начал душить, угрожая убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выбежала из дома и позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.