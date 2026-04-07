В Пензенской области предстанет перед судом женщина, купившая несовершеннолетнему сыну мотоцикл

11:10 | 07.04.2026 | Криминал

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Земетчинского района Пензенской области, купившая сыну-подростку мотоцикл, на котором тот впоследствии попал в ДТП, предстанет перед судом.

В Пензенской области предстанет перед судом женщина, купившая несовершеннолетнему сыну мотоцикл.

«Установлено, что в мае 2025 года 48-летняя женщина приобрела своему 14-летнему сыну мотоцикл «Motoland» с объемом двигателя 197 куб. см. Осознавая, что транспортное средство является источником повышенной опасности, для управления им необходимы специальные права и навыки вождения, женщина передала средство в пользование своему сыну. Подросток начал управлять транспортным средством на дорогах общего пользования, игнорируя установленный порядок и создавая угрозу для себя и окружающих. В августе 2025 года, управляя мотоциклом, несовершеннолетний попал в ДТП и получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как средний вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что после произошедшего надзорное ведомство инициировало уголовное преследование женщины, по материалам проверки было возбуждено дело по ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», расследование которого в настоящее время завершено.


