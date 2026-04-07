В Пензенской области из торговых точек изъяты более 3 тыс. вейпов и 12 тыс. флаконов с никотинсодержащей жидкостью без маркировки

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Полицейские изъяли более 3 тыс. вейпов и 12 тыс. флаконов с никотинсодержащей жидкостью без маркировки из торговых точек на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе выявили и пресекли реализацию крупной партии немаркированных одноразовых электронных систем доставки никотина и никотинсодержащих жидкостей. Как установили полицейские, указанные товары продавались в 10 специализированных магазинах одной торговой сети, расположенных в основном в крупных торговых центрах Пензы и области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что общая стоимость изъятой нелегальной продукции составляет примерно 15 млн. рублей.

Из текста следует, что полицейские задержали предполагаемого организатора незаконного бизнеса, им оказался 26-летний житель Пензы, который дал признательные показания.

«В отношении него следователем отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации [«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»]. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — отмечается в сообщении.