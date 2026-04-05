04:26:11 Понедельник, 6 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зареченское предприятие по производству алюминиевых профилей присоединится к федеральному проекту «Производительность труда»

10:05 | 05.04.2026 | Экономика

Печать

Заречный, 5 апреля 2026. PenzaNews. Предприятие «АК-Проф», занимающееся производством алюминиевых профилей в Заречном Пензенской области, примет участие в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эксперты регионального центра компетенций Пензенской области помогут компании оптимизировать процессы на новом оборудовании, сократить потери времени и повысить общую эффективность работы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что «АК-Проф» — это современный завод полного цикла.

«Предприятие разрабатывает, проектирует и изготавливает профили по чертежам заказчика, общестроительные, архитектурные, интерьерные, перегородочные, конструкционные, вентиляционные и многие другие», — уточняется в сообщении.


Читайте также
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама