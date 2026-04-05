Зареченское предприятие по производству алюминиевых профилей присоединится к федеральному проекту «Производительность труда»

Заречный, 5 апреля 2026. PenzaNews. Предприятие «АК-Проф», занимающееся производством алюминиевых профилей в Заречном Пензенской области, примет участие в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

«Эксперты регионального центра компетенций Пензенской области помогут компании оптимизировать процессы на новом оборудовании, сократить потери времени и повысить общую эффективность работы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что «АК-Проф» — это современный завод полного цикла.

«Предприятие разрабатывает, проектирует и изготавливает профили по чертежам заказчика, общестроительные, архитектурные, интерьерные, перегородочные, конструкционные, вентиляционные и многие другие», — уточняется в сообщении.