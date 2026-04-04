В Заречном определены этапы работ по благоустройству территории у храма Серафима Саровского

Заречный, 4 апреля 2026. PenzaNews. Основные этапы работ по благоустройству территории вблизи храма преподобного Серафима Саровского определены в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

«Приступаем к благоустройству территории возле храма преподобного Серафима Саровского. Напомню, наш проект «Свет сквозь сосны» в прошлом году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы получили поддержку из федерального бюджета — 99,5 млн. рублей. [...] Провели первое рабочее совещание на объекте. Обсудили организационные вопросы, определили основные этапы работы», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в минувшую пятницу, 3 апреля.

По словам Алексея Костина, в настоящее время осуществляется закупка материалов.

«Что построить, решали сами жители. Так, здесь будет просторная зона для отдыха с беседками, комфортными лавочками, пешеходными дорожками. Появится тротуар со стороны улиц Заречной и Соборной, которого сейчас так не хватает жителям. Для детей будет большой игровой комплекс в виде корабля-ковчега и другие интересные фигуры, скульптуры, которые создадут атмосферу уюта и гармонии», — уточнил глава ЗАТО.

Он отметил, что Заречный не в первый раз вошел в число победителей всероссийского конкурса.

«Так, в прошлом году преобразился сквер Демакова, а до этого — территории в центральном парке. С такими проектами наш город выходит на новый, более высокий, современный уровень жизни и качества городской среды. И вот уже в этом году у зареченцев появится еще один уголок, где можно с удовольствием прогуляться с семьей, отдохнуть и подумать о вечном», — подчеркнул Алексей Костин.