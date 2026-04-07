В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о ДТП, унесшем жизни троих человек Криминал

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Приговор по уголовному делу о произошедшем в Иссинском районе Пензенской области 25 мая 2025 года ДТП, в результате которого погибли три человека, вступил в законную силу.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», признан 35-летний иностранный гражданин.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что в ночное время 25 мая 2025 года иностранец, работавший таксистом, управляя автомобилем марки «Toyota Estima», двигался по автомобильной дороге «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» со стороны Нижнего Новгорода в направлении Саратова. Он перевозил семерых пассажиров, из которых шестеро не были пристегнуты ремнями безопасности. Имея неисправности переднего левого колеса и колес задней оси, мужчина не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения. На территории Иссинского района Пензенской области он не справился с управлением и допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с транспортным средством марки «Lada Vesta», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Toyota» и пассажир автомашины «Lada», еще двоим пассажирам иномарки был причинен тяжкий вред здоровью.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал, ущерб, причиненный потерпевшим, возместил», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

«Осужденный и его защитник обжаловали приговор. [...] В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание — справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.