В Пензе мужчина осужден за воспрепятствование производству предварительного расследования

16:01 | 07.04.2026 | Криминал

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. 25-летний житель Челябинской области, который, будучи подозреваемым по расследуемому в Пензе делу о мошенничестве, намеренно разбил свой телефон в присутствии следователя, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 22 мая 2024 года мужчина, являвшийся подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве, находился в служебном кабинете одного из подразделений УМВД России по Пензенской области, где следователем с его участием проводился осмотр изъятого у него ранее сотового телефона. С целью воспрепятствования всестороннему и полному расследованию уголовного дела, сокрытия следов преступления, желая избежать привлечения к уголовной ответственности за мошеннические действия, фигурант взял осматриваемый сотовый телефон и с силой бросил его на пол, отчего его корпус разбился на части. Следователь вынуждена была завершить следственное действие без фактического осмотра телефона», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что впоследствии телефон был восстановлен.

«В ходе его осмотра была обнаружена информация, подтверждающая причастность мужчины к совершению мошенничества», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что суд назначил мужчине наказание по ч. 2 ст. 294 УК РФ в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.


