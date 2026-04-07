Жителя Пензенской области будут судить за госизмену и публичное оправдание терроризма

13:00 | 07.04.2026 | Криминал

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1995 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Жителя Пензенской области будут судить за госизмену и публичное оправдание терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В рамках расследования возбужденного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области уголовного дела установлено, что обвиняемый, будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, посредством одного из интернет-мессенджеров инициативно передал представителю специальных служб Украины сведения в отношении российских военнослужащих, а также разместил материалы, содержащие признаки публичного оправдания деятельности украинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.


