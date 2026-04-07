Даниил Кошлаков и Павел Орлов оценили ход модернизации гимназии «САН» в Пензе Образование

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Заместитель председателя Пензенской городской думы Даниил Кошлаков и депутат по округу №5 Павел Орлов оценили ход работ по капитальному ремонту здания гимназии «САН», который ведется в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», инициированной партией «Единая Россия».

Вместе с ними в рабочем выезде приняли участие начальник общего отдела управления образования Пензы Вера Кузнецова и глава администрации Октябрьского района города Артем Садовов.

Работы в гимназии были начаты в марте, завершить их планируется в августе.

Намечено заменить кровлю, отремонтировать фасад здания, входные группы. Частично будут заменены оконные блоки. Кроме того, предстоит заменить все коммуникации и автоматическую пожарную сигнализацию. Также запланированы общестроительные работы.

Как пояснила директор гимназии «САН» Елена Мокшанцева, все шумные работы проводятся во внеучебное время.

«В этом году нашей школе 55 лет, и ремонт — это такой замечательный подарок всем нам к юбилею», — сказала она.

Даниил Кошлаков и Павел Орлов осмотрели уже отремонтированные помещения, пообщались с учителями и учениками.

Комментируя увиденное, Даниил Кошлаков отметил, что гимназия преображается на глазах.

«Помещения светлые, теплые, уютные и современные. Уверен, дети и учителя оценят все эти преобразования по достоинству. Качество ремонтных работ — того, что уже сделано, — хорошее, подрядчик к делу подходит ответственно и уже успел выполнить 20% от общего объема запланированного. Важно помнить, что условия в школе должны отвечать требованиям современной жизни», — подчеркнул зампред гордумы.

В свою очередь Павел Орлов добавил, что в текущем году учреждение вошло в программу исполнения наказов избирателей.

«По программе наказов избирателей гимназии в этом году будет выделено 300 тыс. рублей на приобретение мебели для класса физики», — сказал он.

Как уточнила Вера Кузнецова, по программе модернизации школьных систем образования на ремонт гимназии «САН» будет потрачено более 150 млн. рублей.

«Из них 15 [млн. рублей] — это средства муниципального бюджета», — отметила она.

За счет этих средств намечено полностью отремонтировать асфальтовое покрытие, частично заменить ограждение и установить уличный спорткомплекс.

Даниил Кошлаков и Павел Орлов остались довольны ходом работ.

«Все должно быть здесь на высшем уровне», — сказал Даниил Кошлаков, слова которого приводятся на сайте гордумы.