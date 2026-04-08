Олег Мельниченко по видеосвязи доложил Игорю Комарову о ходе капитального ремонта школы №56 в Пензе

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи доложил полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о ходе капитального ремонта средней школы №56 города Пензы имени Героя России А.М. Самокутяева.

«По видеосвязи доложил полпреду президента РФ в ПФО Игорю Анатольевичу Комарову о ходе капитального ремонта школы №56 имени Героя России А.М. Самокутяева. О ее модернизации шла речь во время личного приема граждан, обратившихся к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Обращение направлено от имени родителей и учеников. К обновлению школы мы приступили с начала апреля. По нацпроекту «Молодежь и дети» меняем электропроводку, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализацию. Выполним капремонт кровли, заменим окна и двери, отремонтируем входные группы школы. Утеплим и обновим фасад», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший вторник, 7 апреля.

Он уточнил, что на модернизацию здания выделено 145 млн. рублей, еще 9 млн. рублей — на приобретение нового оборудования.

«Учебный процесс не прекращается, строительные работы шли в дни каникул, сейчас ведутся после уроков», — отметил губернатор.

По его словам, по контракту капремонт должен быть завершен 10 августа.

«Держу вопрос на личном контроле», — подчеркнул Олег Мельниченко.