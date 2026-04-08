12:24:50 Среда, 8 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко по видеосвязи доложил Игорю Комарову о ходе капитального ремонта школы №56 в Пензе

09:15 | 08.04.2026 | Образование

Печать

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи доложил полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о ходе капитального ремонта средней школы №56 города Пензы имени Героя России А.М. Самокутяева.

Фото: Pnzreg.ru

«По видеосвязи доложил полпреду президента РФ в ПФО Игорю Анатольевичу Комарову о ходе капитального ремонта школы №56 имени Героя России А.М. Самокутяева. О ее модернизации шла речь во время личного приема граждан, обратившихся к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Обращение направлено от имени родителей и учеников. К обновлению школы мы приступили с начала апреля. По нацпроекту «Молодежь и дети» меняем электропроводку, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализацию. Выполним капремонт кровли, заменим окна и двери, отремонтируем входные группы школы. Утеплим и обновим фасад», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший вторник, 7 апреля.

Он уточнил, что на модернизацию здания выделено 145 млн. рублей, еще 9 млн. рублей — на приобретение нового оборудования.

«Учебный процесс не прекращается, строительные работы шли в дни каникул, сейчас ведутся после уроков», — отметил губернатор.

По его словам, по контракту капремонт должен быть завершен 10 августа.

«Держу вопрос на личном контроле», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу
В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело
В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией В Пензенской области за сутки произошло два пожара
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама