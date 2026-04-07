Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу

14:05 | 07.04.2026 | Криминал

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту вымогательства денежных средств у жителя Сердобского района Пензенской области 2007 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«По словам заявителя, в течение нескольких дней неизвестный в мессенджере вымогал 20 тыс. рублей за нераспространение фотографий интимного содержания. Денежные средства молодой человек перевел на номер банковской карты, предоставленной злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 17-летний житель Пензенской области.

«Молодой человек вину в совершении преступления признал и пояснил, что познакомился с потерпевшим в сети интернет, представившись женским именем. В ходе переписки потерпевший самостоятельно отправил злоумышленнику свои фотографии», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.


