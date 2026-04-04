В Пензе на маршруте №12 запустили отдельный рейс до Восточного кладбища

10:19 | 04.04.2026 | Общество

Пенза, 4 апреля 2026. PenzaNews. Отдельный рейс до Восточного кладбища будет выполняться на маршруте регулярных перевозок №12 «Пенза-I — Военный городок №2» с 4 апреля по субботам и воскресеньям. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

В Пензе на маршруте №12 запустили отдельный рейс до Восточного кладбища.

«Отправление с остановочного пункта «Пенза-I» в 8.05, отправление с остановочного пункта «Восточное кладбище» в 11.05», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что при выполнении данного рейса движение будет осуществляться по следующему маршруту: Привокзальная площадь, улицы Октябрьская, Володарского, Суворова, Чехова, Долгова, Урицкого, участок дороги от улицы Урицкого до улицы Сурской, Сурский мост, улица Чаадаева, федеральная трасса М5 «Урал», улица Осенняя.

«Стоимость проезда по маршруту установлена в размере 35 рублей», — сказано в сообщении.


