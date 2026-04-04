Жителям Пензенской области предложили передать в архив документы участников Великой Отечественной войны и СВО

11:02 | 04.04.2026 | Общество

Пенза, 4 апреля 2026. PenzaNews. Жители Пензенской области могут передать на вечное хранение в архив личные документы и фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства по делам архивов региона.

Жителям Пензенской области предложили передать в архив документы участников Великой Отечественной войны и СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Подвиги наших героев – участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции должны остаться в памяти поколений. Госархив и муниципальные архивы Пензенской области приглашают передать на вечное хранение личные документы, фотографии и воспоминания, чтобы создать личные фонды и сохранить живую историю для потомков. Каждый фронтовой треугольник, каждая фотография, дневник или награда — это бесценное свидетельство мужества и стойкости. Благодаря таким документам будущие поколения смогут узнать правду о событиях из первых уст», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в архив можно передать письма с фронта, фотографии, дневники, записные книжки, военные билеты, удостоверения, наградные документы, грамоты, благодарности, медали и ордена (копии или оригиналы), творческие работы, аудио- и видеозаписи интервью с ветеранами и участниками СВО, газетные вырезки, а также личные вещи с документальной ценностью.

«Передача документов осуществляется на добровольной основе», — подчеркивается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в случае передачи документов в архив будет гарантирована их сохранность, подготовлено профессиональное описание, будет обеспечена возможность их использования в выставках, книгах, фильмах и уроках мужества, доступ к ним получат исследователи и краеведы.


